С детства известно: морковь — для острого зрения, черника — волшебная ягода для глаз. Но действительно ли эти продукты способны вернуть четкость картинки или хотя бы замедлить ухудшение? Врач-офтальмолог из Каширы Рустам Абрамов рассказал REGIONS , что на самом деле полезно для глаз, а что — лишь красивая легенда.

По словам эксперта, ни черника, ни морковь не лечат близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Исправить анатомические нарушения эти продукты не в силах. Однако они способны поддержать здоровье глаз и замедлить возрастные изменения, если употреблять их регулярно, а не от случая к случаю.

«Черника и морковь — это не лекарство, а полезные продукты, поддерживающие здоровье глаз. Зрение они не вернут, но помочь сохранить его дольше — могут», — пояснил Рустам Абрамов.

Что действительно полезно для глаз:

Черника. Антоцианы в ее составе укрепляют сосуды сетчатки и улучшают микроциркуляцию. Исследования показывают: ежедневное употребление 50–100 г черники в течение нескольких месяцев может улучшить адаптацию к темноте.

Морковь. Бета-каротин превращается в витамин А, необходимый для здоровья сетчатки и ночного зрения. Но усваивается он только с жирами — маслом или сметаной.

Шпинат и петрушка. Богаты лютеином и зеаксантином, которые накапливаются в сетчатке и защищают ее от ультрафиолета и возрастных изменений.

Смородина. Содержит витамин С, укрепляющий сосуды и снижающий риск кровоизлияний в сетчатке.

Сколько нужно съесть для эффекта

Врач предупреждает: разовое употребление не работает. Ведро черники за один день не даст результата. А вот 50–100 г ягод ежедневно в течение сезона — может. С морковью аналогично: 1–2 корнеплода в день с маслом принесут пользу.

Почему черника не возвращает зрение

По словам офтальмолога, пациенты часто сообщают об улучшении зрения после употребления черники. Однако это чаще всего эффект плацебо или субъективное ощущение. Ягода может помочь при усталости глаз и улучшить микроциркуляцию, но не исправит рефракцию. Таким образом, ждать от ягод чуда не рекомендуется.