Дочь Юлии Пересильд представила собственный бренд одежды

Анна Пересильд, 17-летняя дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд, решила воплотить свою давнюю мечту в реальность, сообщает The Voice. Девушка объявила о запуске собственного бренда одежды под названием ANKA PERESILD.

По признанию самой Анны, это не просто бизнес-проект, а настоящая творческая реализация, которую она вынашивала с раннего детства.

В своем личном блоге начинающая дизайнер поделилась промороликом, который передает настроение первой коллекции. В центре внимания — элегантные приталенные жакеты с выразительным декольте.

Анна признается, что над проектом вместе с командой она работала больше шести месяцев, и все талантливые люди для сотрудничества находились очень быстро.

По словам Пересильд-младшей, главная ценность ее бренда заключается в способности подчеркивать индивидуальность и красоту каждого человека. Она хочет, чтобы вещи делали людей увереннее и помогали им раскрывать свою уникальность.

Поддержку молодому дизайнеру выразил ее возлюбленный — музыкант Ваня Дмитриенко. В комментариях к посту Анны он восторженно отозвался о бренде. А вот мама Анны, Юлия Пересильд, пока публично не комментировала начинание дочери.

Ранее дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи дебютировала на подиуме.