Теплый салат с картошкой и щавелем: рецепт июля от кулинара из Балашихи

Июль в Подмосковье — гастрономический рай. Молодой картофель, сочная зелень, хрустящие огурцы и пряный щавель — именно сейчас местные овощи достигают пика пользы. Кулинар из Балашихи Светлана Антохина поделилась с REGIONS рецептом теплого салата, который уже называют бестселлером. Главный секрет — игра температур и вкусов.

Нутрициологи утверждают: сезонные овощи нужно есть, когда они созрели под местным солнцем. В этот период концентрация витаминов и антиоксидантов максимальна, а организм усваивает их гораздо лучше, чем тепличные аналоги.

Что созревает в июле:

Молодой картофель — тонкая кожура содержит много калия, нежная текстура, богат витамином С и сложными углеводами.

Щавель — в июле самый сочный и менее кислый, чем весной. Источник витамина К, железа и магния.

Свежая зелень — петрушка, укроп, шпинат содержат максимум хлорофилла.

Огурцы и кабачки — местные грунтовые отличаются насыщенным вкусом и хрустом.

«Здесь работает контраст температур и вкусов: теплая, чуть рассыпчатая картошка и свежий щавель с яркой кислинкой», — подчеркивает Светлана Антохина.

Рецепт теплого салата с картофелем и щавелем

Ингредиенты:

молодой картофель, отваренный в мундире — 400 г;

листья щавеля — 100 г;

петрушка — 20 г;

подсолнечное масло — 2 ст. ложки;

горчица столовая — 1 ч. ложка;

соль и перец — по вкусу;

яйцо вареное — 1 шт. (по желанию).

Как готовить:

Картофель нарезать крупными дольками прямо с кожурой.

Щавель промыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой.

Петрушку мелко порубить.

Смешать масло, горчицу, соль и перец до однородности — это заправка.

Соединить теплый картофель, щавель, петрушку и заправку. Аккуратно перемешать двумя ложками, чтобы не превратить картошку в пюре.

Подавать сразу, пока теплое. Для сытности добавить четвертинку вареного яйца.

Почему этот салат любят все

Блюдо универсально и легко меняет роль в зависимости от времени суток: