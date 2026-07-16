Теплый салат с картошкой и щавелем: рецепт июля от кулинара из Балашихи

Общество

Фото: [REGIONS/Дарья Недошивина/Сгенерировано нейросетью]

Июль в Подмосковье — гастрономический рай. Молодой картофель, сочная зелень, хрустящие огурцы и пряный щавель — именно сейчас местные овощи достигают пика пользы. Кулинар из Балашихи Светлана Антохина поделилась с REGIONS рецептом теплого салата, который уже называют бестселлером. Главный секрет — игра температур и вкусов.

Нутрициологи утверждают: сезонные овощи нужно есть, когда они созрели под местным солнцем. В этот период концентрация витаминов и антиоксидантов максимальна, а организм усваивает их гораздо лучше, чем тепличные аналоги.

Что созревает в июле:

  • Молодой картофель — тонкая кожура содержит много калия, нежная текстура, богат витамином С и сложными углеводами.
  • Щавель — в июле самый сочный и менее кислый, чем весной. Источник витамина К, железа и магния.
  • Свежая зелень — петрушка, укроп, шпинат содержат максимум хлорофилла.
  • Огурцы и кабачки — местные грунтовые отличаются насыщенным вкусом и хрустом.

«Здесь работает контраст температур и вкусов: теплая, чуть рассыпчатая картошка и свежий щавель с яркой кислинкой», — подчеркивает Светлана Антохина.

Рецепт теплого салата с картофелем и щавелем

Ингредиенты:

  • молодой картофель, отваренный в мундире — 400 г;
  • листья щавеля — 100 г;
  • петрушка — 20 г;
  • подсолнечное масло — 2 ст. ложки;
  • горчица столовая — 1 ч. ложка;
  • соль и перец — по вкусу;
  • яйцо вареное — 1 шт. (по желанию).

Как готовить:

  • Картофель нарезать крупными дольками прямо с кожурой.
  • Щавель промыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой.
  • Петрушку мелко порубить.
  • Смешать масло, горчицу, соль и перец до однородности — это заправка.
  • Соединить теплый картофель, щавель, петрушку и заправку. Аккуратно перемешать двумя ложками, чтобы не превратить картошку в пюре.
  • Подавать сразу, пока теплое. Для сытности добавить четвертинку вареного яйца.

Почему этот салат любят все

Блюдо универсально и легко меняет роль в зависимости от времени суток:

  • Как основное блюдо — с яйцом или ломтиком слабосоленой рыбы превращается в полноценный легкий ужин.
  • Как гарнир — идеально дополняет шашлык, запеченную курицу или стейки на гриле, заменяя тяжелые майонезные салаты.
  • Как закуска — в небольших пиалах разжигает аппетит благодаря кислоте щавеля и пряности горчицы.
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