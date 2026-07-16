Звезду «Вечного зова» Юрия Смирнова проводили в Москве аплодисментами и цветами

В Театре на Таганке 16 июля прошла церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым, сообщает «Коммерсантъ». Легендарный актер, посвятивший родной сцене более шести десятилетий, ушел из жизни 11 июля в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Гражданская панихида началась в 11:00 мск. В центре сцены установили гроб, рядом разместили портрет Смирнова и венки от близких с надписью «Помним и любим». Слева находился венок от Союза театральных деятелей России.

На большом экране демонстрировали фрагменты спектаклей и фильмов с участием артиста, в том числе из легендарного «Бумбараша», где Смирнов исполнил одну из своих самых ярких ролей. Звучала музыка из этой картины.

Проститься с артистом пришли его родственники — сын, режиссер Максим Смирнов, вдова Галина Гриценко (Прянчикова), а также коллеги: директор театра Ирина Апексимова, актрисы и актеры Екатерина Рябушинская, Олег Форостенко, Ирина Савина, Юрий Мазихин и многие другие. Желающие возлагали цветы — к концу церемонии гроб был окружен букетами роз, хризантем и гвоздик.

Фото: [ скриншот видео ]

Коллеги вспоминали Смирнова как преданного сцене артиста, доброго человека и надежного товарища. В Театре на Таганке отмечали, что известие о его уходе стало неожиданностью — артист до последних дней продолжал выходить к зрителям. Его последней работой на сцене стала роль профессора Исака Борга в постановке «Земляничная поляна».

Сын актера Максим поделился трогательными воспоминаниями об отце. Оказалось, что Юрий Николаевич был страстным любителем котов и на протяжении всей жизни заботился о них. Особенно он был привязан к последнему питомцу — не расставался с ним даже в больницах.

Максим рассказал, что кот лежал с отцом на кровати после операции, и между ними была какая-то мистическая связь. В последние дни жизни артист тяжело переживал уход своего любимца.

Домработница Светлана Пустынина, присутствовавшая на церемонии, со слезами на глазах вспоминала, что была для актера не просто сотрудницей, а другом. Она рассказала, что Юрий Николаевич выходил на сцену примерно раз в месяц, но перед каждым выступлением на несколько дней запирался в своем кабинете, чтобы освежить в памяти текст и как следует подготовиться к роли.

После церемонии Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В фильмографии артиста насчитывается более 50 ролей. Его уход стал невосполнимой потерей для театрального мира, но память о нем навсегда останется в сердцах зрителей и коллег.

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