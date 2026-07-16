Летний заработок: где в Подмосковье студентам платят до ₽150 тыс.

Лето — время сезонной подработки для студентов и школьников. В этом году работодатели Подмосковья заметно подняли зарплаты: на некоторых позициях молодежь может заработать больше ₽100 тыс. уже в первый месяц. Специалист по подбору персонала Александр Брюхов рассказал REGIONS , где платят больше всего и почему не стоит откладывать поиск работы.

По словам эксперта, компании все охотнее берут молодых сотрудников без опыта и обучают их на месте. Главное — ответственность и желание работать. Именно поэтому сезонные вакансии закрываются быстро.

«Еще несколько лет назад без опыта было сложно рассчитывать на достойную оплату. Сейчас кадровый дефицит заставляет компании конкурировать за сотрудников, поэтому зарплаты на сезонных вакансиях выросли, а обучение зачастую проходит уже после трудоустройства», — пояснил специалист.

Где студентам платят больше всего:

Курьеры — при полной занятости и большом количестве заказов доход достигает ₽120–150 тыс. в месяц.

Работники складов (комплектовщики, упаковщики, сортировщики) на маркетплейсах и в логистических центрах — от ₽80 до ₽120 тыс. Многие работодатели оплачивают питание и предоставляют корпоративный транспорт.

Сфера общественного питания (официанты, бариста, сотрудники фастфуда) — ₽70–100 тыс. в месяц, особенно с учетом чаевых.

Загородные отели и детские лагеря (администраторы, аниматоры, персонал) — от ₽60 до ₽90 тыс., иногда с бесплатным проживанием и питанием.

Для школьников до 18 лет:

Чаще всего доступны вакансии промоутеров, помощников в торговых залах, сотрудников пунктов выдачи заказов, озеленителей. Заработок — от ₽35 до ₽60 тыс. в месяц.

Эксперт советует не откладывать поиск до августа: самые привлекательные вакансии с высокой оплатой и гибким графиком закрываются уже в июле. По данным рынка труда за первый квартал 2026 года, в лидерах по зарплатам в Московской области — IT-сектор и связь, где доход в отдельных городах достигает ₽368 тыс.