Эликсир или отрава: миколог предупредил об опасности грибных настоек

Сушеные грибы, порошки и настойки набирают популярность среди сторонников здорового образа жизни. Им приписывают чудодейственные свойства — от укрепления иммунитета до омоложения организма. Но так ли безопасны эти «эликсиры»? Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров рассказал REGIONS , какие формы заготовки действительно сохраняют полезные вещества, а когда грибная настойка может навредить.

Грибы — продукт сложный. Их клеточные стенки содержат хитин, который человеческий организм переваривает с трудом. Поэтому способ обработки напрямую влияет на то, получит ли человек пользу или просто тяжесть в желудке.

Почему сушка — лучший вариант

По словам эксперта, сушка позволяет сохранить и сконцентрировать ценные соединения. Но ключевой момент — измельчение. Чем мельче грибной порошок, тем легче организму добраться до белков и других компонентов, скрытых за хитиновой стенкой.

«Сушка — лучший способ сохранить и сконцентрировать полезные соединения в грибах. При этом важно измельчить грибы, чем сильнее, тем лучше», — объяснил Комиссаров.

Однако даже самый качественный порошок не заменит полноценное питание или витаминные комплексы. Это лишь добавка, а не лекарство.

Водные и спиртовые вытяжки: в чем разница

Из грибного порошка чаще всего делают настойки — на воде или на спирте. И результат получается разный:

Водная вытяжка растворяет витамины, полисахариды и ароматические соединения. Но белок и жирорастворимые витамины (А, D, Е) в воде не извлекаются.

Спиртовая настойка позволяет вытягивать биоактивные соединения — фенолы, терпены, тритерпеноиды. Они обладают мягким противовоспалительным и гепатопротекторным действием.

«Водные вытяжки из грибного порошка полезны скорее как еда. Спирт же позволяет вытягивать из порошка ценные биоактивные соединения, такие как фенолы, терпены, тритерпеноиды, которые обладают мягким противовоспалительным действием, обладают гепатопротекторными свойствами», — отметил эксперт.

Главные риски

Несмотря на популярность, специалист предостерегает от восприятия грибных настоек как лекарства. И вот почему:

содержание алкоголя — при чрезмерном употреблении спирт вредит организму сам по себе;

риск отравления — при самостоятельном сборе легко перепутать съедобный гриб с ядовитым;

отсутствие клинических доказательств — настойки не проходят испытаний как лекарственные препараты.

Любые грибные экстракты требуют осторожности, особенно если сырье собрано самостоятельно, заключил Никита Комиссаров.