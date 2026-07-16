Полив огорода в жару — пустая трата воды: когда и как спасти растения без вреда для корней

Полив огорода в самый зной — не только бесполезен, но и опасен для растений, заявила доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева: в дневные часы до 80% воды испаряется, не достигая корней, а редкий и глубокий полив под корень — вот что действительно спасает урожай. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вместо ежедневного поверхностного увлажнения Мясищева советует поливать редко, но обильно, чтобы почва пропитывалась на глубину до 30 см. Вода должна поступать строго под корень, а для сохранения влаги отлично работает мульча. Также важно проверять грунт перед поливом — если он влажный на глубине 10–15 см, полив можно отложить.

Лучшее время для процедуры — раннее утро (6–9 часов) или вечер (после 18–19 часов), когда солнце не такое агрессивное. И никогда не используйте ледяную воду из скважины: резкий перепад температур шокирует корни, и они перестают впитывать влагу. Эксперт рекомендует отстаивать воду в бочках, чтобы она прогрелась до температуры воздуха.

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