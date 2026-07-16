Бразилия продавила США: растворимый кофе вывели из-под 25-процентной пошлины

Бразилии удалось добиться значимого исключения из торговой политики США: растворимый кофе больше не облагается 25-процентной пошлиной, что спасет ежегодный экспорт объемом от $2 до $2,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе (ABICS), в 2025 году экспорт этого продукта в США сократился почти на 30% из-за введенных пошлин. Отрасль оказалась в трудном положении, и теперь освобождение от тарифов может восстановить объемы поставок и вернуть уверенность бразильским производителям.

Это стало возможным благодаря эффективным переговорам и, вероятно, пониманию со стороны американской администрации, что пошлины бьют не только по Бразилии, но и по интересам самих США, где растворимый кофе пользуется стабильным спросом. Исключение — это победа для Бразилии, которая является крупнейшим экспортером кофе в мире.

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