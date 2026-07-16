«Мама всегда будет лучшим человеком»: Кошкина рассказала, общается ли с мамой после шоу «Сокровища императора»

Российская актриса Яна Кошкина, известная зрителям по комедийным проектам, решила испытать себя в новом амплуа. Она приняла участие в третьем сезоне популярного реалити-шоу «Сокровища императора», причем ее напарницей стала родная мама Маргарита. Казалось бы, семейный тандем должен был работать слаженно, но все пошло не по плану.

С самого начала проекта зрители заметили странные отношения между Яной и ее матерью. Артистка называла маму Марго, а та в одном из эфиров откровенно заявила, что родила Яну только потому, что ей было скучно с первой дочерью Ренатой. Это признание стало лишь верхушкой айсберга.

Во время шоу Маргарита несколько раз случайно раскрывала подробности личной жизни Яны, что вызывало у актрисы слезы и истерики. В какой-то момент Яна даже попросила продюсеров заменить маму на сестру, сказав: «Пусть сделают что-то. Как будто Марго отравилась или сломала ногу». Она также потребовала, чтобы их поселили в разных домиках.

Несмотря на все перипетии, после завершения проекта Яна резко сменила риторику, сообщает The Voice. Недавно она заявила, что у них с мамой прекрасные отношения, а шоу никак на них не повлияло.

«Мама всегда будет для меня самым близким и лучшим человеком», — сказала актриса.

Она также заступилась за Маргариту, когда на ту обрушилась волна хейта в социальных сетях. Яна отметила, что не реагировала на раскрытые мамой личные моменты в эфире, хотя ранее плакала из-за них.

Команда Кошкиной и ее мамы покинула реалити в девятом выпуске. Победительницами стали Катя Шкуро и Ирина Пинчук, которые, кстати, после шоу прекратили общение.

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