Стало известно о попытках бывшей жены Родригеза ограничить ему выезд за границу

Тимур Родригез и Анна Девочкина, разведенные супруги, так и не смогли прийти к мирному соглашению по финансовым вопросам, сообщает StarHit. На днях суд принял решение, которое частично удовлетворило обе стороны: артиста освободили от обязанности ежемесячно переводить бывшей жене ₽500 тысяч на ее личные нужды. Однако уменьшить размер алиментов на двоих общих сыновей Родригезу пока не удалось.

Конфликт между экс-супругами разгорелся с новой силой незадолго до свадьбы Тимура с актрисой Катей Кабак. Девочкина инициировала исполнительное производство и попыталась добиться запрета на выезд артиста за границу. Однако судебные приставы отклонили это требование.

Что примечательно, уведомления о взысканиях начали поступать прямо в день бракосочетания Родригеза. Но, как рассказал адвокат Сергей Жорин, праздник это нисколько не омрачило — артист оставался спокоен и наслаждался событием.

Напомним, что у Тимура и Анны двое сыновей. После развода дети остались проживать с матерью в Испании. Певец оставил бывшей семье недвижимость и продолжил выплачивать алименты.

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