Пять новых жемчужин: какие города Подмосковья войдут в Большое Золотое кольцо

В 2027 году главный туристический бренд России — «Золотое кольцо» — отметит 60-летие. Сейчас маршрут объединяет девять древних городов. Но к юбилею его могут расширить: в «Большое Золотое кольцо» войдут десятки новых локаций, в том числе пять подмосковных. Редакция REGIONS выяснила, какие именно и чем они удивят путешественников.

Термин «Золотое кольцо России» в 1967 году придумал журналист Юрий Бычков. Он проехал на автомобиле через восемь городов и написал серию очерков для газеты «Советская культура». В 1971 году по этому маршруту отправился первый автобус с туристами.

Классический костяк маршрута — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. В 2018 году к ним добавился Углич.

В 2022 году появился расширенный проект — «Большое Золотое кольцо» с десятками объектов. Единого замкнутого маршрута нет: путешественникам предлагают свободу выбора точек притяжения. К 60-летию бренда в этот список планируют включить 49 уникальных локаций.

Подмосковье в Золотом кольце

Из канонических городов в список входит только Сергиев Посад. Его главная жемчужина — Троице-Сергиева лавра, основанная в 1337 году. Это архитектурный ансамбль из 50 зданий, входящий в список ЮНЕСКО.

В Троицком соборе хранятся мощи Сергия Радонежского и икона Андрея Рублева «Троица». Колокольня высотой 88 метров — самое высокое сооружение лавры, на ней установлен крупнейший действующий «Царь-колокол» весом 72 тонны.

Помимо лавры, в городе стоит посетить «Конный двор», Сергиево-Посадский музей-заповедник и Музей игрушки с собранием более 150 тысяч экспонатов, включая игрушки царской семьи.

Новые подмосковные локации в Большом Золотом кольце:

В Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили включение пяти населенных пунктов:

Абрамцево — музей-заповедник, где в XIX веке творили Репин, Васнецов и Врубель. Сохранен усадебный парк и действуют уникальные выставки.

Гжель — всемирно известный центр фарфора с сине-белой росписью. Туристам доступны экскурсии и мастер-классы на заводах, а также экспозиции Музея народного промысла.

Мураново — усадебный музей имени Тютчева и Баратынского, погружающий в атмосферу дворянской культуры и поэзии Серебряного века.

Ликино-Дулево — родина знаменитого Дулевского фарфорового завода. Здесь открыт современный музей фарфора с историей легендарного предприятия.

Хотьково — древний Покровский собор с мощами родителей Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марии.

Как стать частью истории

К юбилею запущен фотоконкурс «Золотое кольцо 60» с девизом «Каждый снимок — это точка зрения». Заявки принимаются до 31 августа 2026 года на платформе золотоекольцо60.рф. Победителей наградят 28 сентября, а их работы станут визуальным символом юбилейного года.

Ранее сообщалось, что производитель детских площадок из Мытищ безвозмездно передаст оборудование девяти городам «Золотого кольца» в рамках подготовки к юбилею.