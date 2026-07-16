«Пасущиеся» метеоры атакуют: астроном рассказал, как увидеть 25 звезд в час

Настоящий звездопад с «пасущимися» метеорами, которые летят почти параллельно земле, увидят россияне с середины июля до конца августа, а пик придется на ночь с 30 на 31 июля — до 25 вспышек в час, но городские фонари могут испортить все зрелище, предупреждает астроном ПНИПУ Евгений Бурмистров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Южные дельта-Аквариды получили прозвище «пасущиеся» из-за траектории: метеоры скользят почти горизонтально, создавая впечатление, что они «пасутся» на небе. Это необычное и красивое явление, которое доступно для наблюдения невооруженным глазом, но при одном условии — минимальной засветке. Бурмистров настоятельно советует выехать за город или хотя бы найти парк на окраине, где уличные фонари не мешают. Даже луна в этот период не помеха — главное, чтобы небо было ясным.

Чтобы правильно настроиться на наблюдение, астроном рекомендует найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы, мысленно провести через них линию к Полярной звезде, а затем повернуться к ней спиной. Именно там, в стороне южного горизонта, будут видны «пасущиеся» метеоры. И не стоит забывать о терпении — 25 метеоров в час это примерно один каждые две минуты, и нужно дать глазам привыкнуть к темноте.

Ранее доктор сельхознаук Нина Мясищева назвала лучшее время для полива огорода.