Оживший платок: дизайнер придумала новый образ для парка в Павловском Посаде

Выпускница Национального института дизайна Варвара Грушихина из Павловского Посада разработала графический комплекс для городского парка «Меленки». В основе концепции — знаменитые павловопосадские платки. Парк в видении автора предстает как «оживший платок», а логотип родился из случайно замеченной в узоре буквы «е». Своим проектом дизайнер поделилась с REGIONS .

Варвара Грушихина написала дипломную работу, которая может стать новым лицом парка «Меленки» — места, знакомого ей с детства. За основу концепции взят культурный код города, который узнают далеко за его пределами, — павловопосадский платок.

Автор предложила превратить парковое пространство в «оживший платок», наполнив его изображениями цветов, бабочек, божьих коровок, уток и мельниц. Все эти образы органично вписаны в орнаментальную структуру, знакомую каждому по текстильным узорам.

Цветовая палитра тоже отсылает к платочной традиции: красный и розовый — главные цвета знаменитых шалей, желтый символизирует солнечный свет, зеленый — парковую зелень, а голубой напоминает о реке Клязьме, на берегу которой раскинулись «Меленки».

Случайная буква в узоре

Особую историю имеет логотип проекта. Вместе с дипломным руководителем Нарине Джавахян автор долго анализировала внутреннее построение платка. В какой-то момент в орнаментальной схеме вырисовалась буква «е», напоминающая одновременно цветок и бабочку. От этого случайно найденного символа и строились все последующие буквы логотипа.

«Изначально, я вообще шла от русской письменности — делала всякие завиточки-цветочки. Но потом мы долго мыслили с руководителем, что это все-таки не подходит. Очень долго анализировали платок и все его особенности», — поясняет Варвара.

О парке и планах автора

Парк «Меленки» — одно из самых посещаемых мест Павловского Посада, особенно летом. Он получил название в честь исторической деревни, вошедшей в состав города в 1844 году. В XIX веке здесь строились первые мануфактуры, заложившие основу текстильной славы Павловского Посада. Современная зона отдыха открылась в сентябре 2024 года и включает пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны для пикника и пляж.

Автор проекта мечтает, чтобы ее работу заметили и взяли в реализацию. На защите диплома она надела платок на плечи — как символ связи с родным городом. Идея в том, чтобы сохранить культурное наследие и помочь людям прикоснуться к истории, заключила Варвара.