Спасти урожай: садовод из Подмосковья назвал главные причины гибели кабачков

По словам эксперта, у гниения кабачков всегда есть конкретная причина. Чаще всего проблема не в болезнях, а в ошибках ухода или неблагоприятной погоде.

Главные причины гниения завязей:

перекорм азотом и нехватка калия, кальция и бора — пышная листва в ущерб плодам, а ослабленные завязи не выдерживают.

контакт с сырой землей — плод лежит боком на влажной почве, не проветривается, и в месте соприкосновения начинается гниль;

загнивший цветок на кончике плода — в сырую погоду увядший венчик становится источником плесени, которая переходит на кабачок;

неопыленные цветки — в холод и дождь пчелы не летают, женский цветок остается без опыления, завязь желтеет и загнивает;

«Смотрите, где начинается гниль. Если с носика — проблема в опылении или загнившем цветке. Если с боку — плод лежит на земле. Если везде и сразу — переувлажнение или загущение. По месту гнили всегда можно понять, что именно надо исправить», — объясняет Борис Воронович.

Что делать, чтобы спасти урожай:

Помочь с опылением. В дождливую погоду опылять вручную: сорвать мужской цветок (на тонкой ножке, без завязи), оборвать лепестки и прикоснуться пыльниками к середине женского цветка (с крохотным кабачком под лепестками). Делать это утром, когда цветки открыты.

Удалять увядшие цветки. В сырую погоду аккуратно обрывать засохшие венчики с кончиков плодов, чтобы они не стали источником плесени. Пораженные плоды срезать и убирать с грядки.

Изолировать плоды от земли. Подкладывать под кабачки дощечку, фанеру, толстый слой соломы или сухой мульчи, чтобы они не касались влажной почвы.

Наладить полив. Поливать только под корень, теплой водой, не мочить плоды и листья. Лучше делать это утром, чтобы к ночи все просохло. В дожди полив сократить или прекратить.

Проредить кусты. Удалить часть старых нижних листьев, особенно те, что затеняют центр куста. Это улучшит проветривание и доступ света к завязям.

Провести подкормку. В период налива плодов нужны калий, фосфор, кальций и бор. Использовать древесную золу, сульфат калия или кальциевую селитру. Для опрыскивания по листу — раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды).