Спасти урожай: садовод из Подмосковья назвал главные причины гибели кабачков
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Пышные кусты, огромные листья, множество завязей — а плоды один за другим желтеют, размягчаются и гниют, не успев вырасти. Знакомая картина для многих дачников, особенно в дождливое и прохладное лето. Садовод из Подмосковья Борис Воронович рассказал REGIONS, почему это происходит и как спасти урожай.
По словам эксперта, у гниения кабачков всегда есть конкретная причина. Чаще всего проблема не в болезнях, а в ошибках ухода или неблагоприятной погоде.
Главные причины гниения завязей:
- неопыленные цветки — в холод и дождь пчелы не летают, женский цветок остается без опыления, завязь желтеет и загнивает;
- загнивший цветок на кончике плода — в сырую погоду увядший венчик становится источником плесени, которая переходит на кабачок;
- контакт с сырой землей — плод лежит боком на влажной почве, не проветривается, и в месте соприкосновения начинается гниль;
- переувлажнение и полив холодной водой — корни задыхаются, растение слабеет, сырость запускает грибок;
- загущенные посадки — внутри куста не проветривается, создаются идеальные условия для гнили;
- перекорм азотом и нехватка калия, кальция и бора — пышная листва в ущерб плодам, а ослабленные завязи не выдерживают.
«Смотрите, где начинается гниль. Если с носика — проблема в опылении или загнившем цветке. Если с боку — плод лежит на земле. Если везде и сразу — переувлажнение или загущение. По месту гнили всегда можно понять, что именно надо исправить», — объясняет Борис Воронович.
Что делать, чтобы спасти урожай:
- Помочь с опылением. В дождливую погоду опылять вручную: сорвать мужской цветок (на тонкой ножке, без завязи), оборвать лепестки и прикоснуться пыльниками к середине женского цветка (с крохотным кабачком под лепестками). Делать это утром, когда цветки открыты.
- Удалять увядшие цветки. В сырую погоду аккуратно обрывать засохшие венчики с кончиков плодов, чтобы они не стали источником плесени. Пораженные плоды срезать и убирать с грядки.
- Изолировать плоды от земли. Подкладывать под кабачки дощечку, фанеру, толстый слой соломы или сухой мульчи, чтобы они не касались влажной почвы.
- Наладить полив. Поливать только под корень, теплой водой, не мочить плоды и листья. Лучше делать это утром, чтобы к ночи все просохло. В дожди полив сократить или прекратить.
- Проредить кусты. Удалить часть старых нижних листьев, особенно те, что затеняют центр куста. Это улучшит проветривание и доступ света к завязям.
- Провести подкормку. В период налива плодов нужны калий, фосфор, кальций и бор. Использовать древесную золу, сульфат калия или кальциевую селитру. Для опрыскивания по листу — раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды).
- Использовать биопрепараты. Для профилактики грибковых болезней подойдет «Фитоспорин-М». При сильном поражении применять медьсодержащие препараты строго по инструкции и до сбора урожая.