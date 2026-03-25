Чудо, которое изменило историю: как исцеление Трифона Вятского привело к царскому поклонению святыне

В Вятской епархии напомнили верующим о чуде, которое произошло почти 450 лет назад, но до сих пор остается одним из самых значимых свидетельств силы Великорецкого образа святителя Николая. Речь об исцелении преподобного Трифона Вятского — человека, без которого невозможно представить историю православия на Вятской земле.

Слепота, молитва и внезапное прозрение

По преданию, в 1583 году преподобный Трифон, основатель Успенского монастыря в Хлынове (ныне Киров), страдал от тяжелого недуга — «слепоты». Монах много молился перед Великорецкой иконой святителя Николая, веря в ее чудотворную силу. И вера его не оказалась напрасной.

Согласно летописным свидетельствам, после усердной молитвы перед образом Трифон получил исцеление. Это событие стало настолько значимым, что о нем говорили не только на Вятке, но и в Москве. Сам преподобный, бывая в столице, рассказывал о чуде благотворителям своего монастыря.

Память, которую не стерли века

Очевидно, что рассказ Трифона произвел сильное впечатление на современников. В 1614 году, сразу после воцарения Михаила Федоровича Романова, в Хлынов была направлена царская грамота с повелением отпустить Великорецкий образ в Москву для всенародного поклонения.

Историки отмечают, что и царь Михаил, и патриарх Филарет относились с особым благоволением к Успенскому монастырю и после смерти его первого настоятеля. Не является ли это подтверждением той духовной близости, которая возникла благодаря рассказу об исцелении?

Чудо, которое повторяется

После исцеления преподобный Трифон не раз участвовал в крестных ходах с Великорецкой иконой. Летописи фиксируют множество случаев исцелений, утешений и других чудес, происходивших по молитвам перед этим образом.

Сама икона, по преданию, была обретена в 1383 году крестьянином Семеном Агалаковым на берегу реки Великой. С тех пор более шести веков образ святителя Николая является главной святыней Вятской земли.

До Великорецкого хода осталось 70 дней

Сегодня Великорецкая икона Николая Чудотворца хранится в Никольском надвратном храме Свято-Трифонова монастыря в Кирове. Ежегодно с ней совершается Всероссийский Великорецкий крестный ход — один из самых многолюдных и протяженных в России.

В 2026 году шествие стартует 3 июня от Свято-Успенского кафедрального собора и продлится до 8 июня. Тысячи паломников пройдут 180-километровый путь через села Макарье, Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово до села Великорецкое и обратно.

В епархии уже идет активная подготовка: 10 марта состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы организации богослужений, встречи крестного хода на приходах и участия духовенства.

До начала шествия — ровно 70 дней. И каждый, кто пройдет этим путем, сможет прикоснуться к истории великого чуда, которое 450 лет назад подарило Вятской земле ее небесного покровителя.