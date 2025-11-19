Чудо на 27-й неделе: в Видном спасли двойняшек весом менее килограмма

В Видновском перинатальном центре завершилась уникальная медицинская операция по выхаживанию двойняшек, родившихся на 27-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела — 900 и 990 граммов. Мальчики провели в медицинском учреждении 75 суток, из которых 53 дня находились в отделении реанимации, где за их жизнь боролись специалисты центра.

История началась с экстренной госпитализации матери бригадой скорой помощи и немедленного проведения кесарева сечения. Мать малышей призналась, что первые дни были наполнены страхом и отчаянием.

«Случалось много слез и истерик. Я переживала, что это еще очень маленькие дети. Приезжала к ним в реанимацию каждый день, кормила, разговаривала, что-то пела, читала», - говорит мама двойняшек.

Медики не только поддерживали женщину морально, настаивая на важности общения с детьми, но и практически обучали ее тонкостям ухода за маловесными новорожденными.

После двух месяцев и двух недель интенсивной терапии дети достигли веса 2630 и 2505 граммов соответственно, что позволило врачам принять решение о выписке.

«Спасибо всем специалистам Видновского перинатального центра. Благодаря вам мои дети живы, и я могу быть матерью таких прекрасных мальчиков», — добавила мама двойняшек.

Однако наблюдение за маленькими пациентами не прекращается — специалисты отделения катамнеза будут сопровождать их развитие до трех лет, оказывая необходимую реабилитационную поддержку.

Статистика центра впечатляет: только в 2025 году в учреждении Видного родились 376 недоношенных детей, причем медицинские работники успешно выхаживали пациентов с массой тела от 500 граммов. Новый случай показал уже отработанную методику работы с экстремально недоношенными детьми, где слаженные действия анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и реабилитологов позволяют добиваться результатов.