Чудо над обрывом: глава МИД РФ поделился редким личным воспоминанием
ТАСС: Сергей Лавров рассказал о чудесном спасении в горах в молодости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову поделился личной историей из молодости, которую назвал настоящим чудом.
Во время опасного спуска с горы кони неожиданно понесли, и один из спутников чуть не сбил будущего дипломата прямо в обрыв, однако трагедии удалось чудом избежать.
Тайное крещение и отношение к вере
Глава МИД РФ также подтвердил, что является верующим человеком, и рассказал об истории своего крещения:
- Крещение в Ногинске: Лаврова тайно крестила бабушка в храме на берегу Москвы-реки, несмотря на то, что его мать была коммунисткой.
- Сохраненный крестик: этот храм действует и сегодня, а сам министр до сих пор бережно хранит нательный крестик, повязанный ему в детстве.