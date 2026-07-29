Чудо над обрывом: глава МИД РФ поделился редким личным воспоминанием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову поделился личной историей из молодости, которую назвал настоящим чудом.

Во время опасного спуска с горы кони неожиданно понесли, и один из спутников чуть не сбил будущего дипломата прямо в обрыв, однако трагедии удалось чудом избежать.

Тайное крещение и отношение к вере

Глава МИД РФ также подтвердил, что является верующим человеком, и рассказал об истории своего крещения: