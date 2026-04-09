Израильские силовые структуры приняли решение об отмене ранее введенных жестких ограничений на доступ к главной христианской святыне Иерусалима. Это событие произошло в преддверии Великой Субботы, когда миллионы верующих ожидают традиционного схождения Благодатного огня.

Отмена ограничений и политический контекст

Изначально правоохранительные органы планировали провести праздничные церемонии в предельно закрытом формате, ссылаясь на соображения безопасности из-за текущего военного конфликта в регионе. Власти обосновывали закрытие храма рисками, связанными с возможными ракетными ударами, фиксируя падение обломков снарядов в нескольких сотнях метров от святыни. Однако такие действия вызвали резкую критику в христианском мире. Учредитель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев охарактеризовал блокировку доступа к храму как беспрецедентный антихристианский вызов, сравнив его по уровню абсурда с ограничениями времен пандемии 2020 года. Он отметил, что попытки ограничить доступ к святыне исторически всегда терпели крах, напоминая о событиях 1579 года, когда чудо произошло вопреки воле гонителей.

Историческая значимость и торжество справедливости

Последовательное смягчение позиции властей позволило сначала допустить к богослужениям духовенство, а затем и простых прихожан. Константин Малофеев подчеркнул, что попытки скрыть истину Воскресения Христова обречены на провал, как и две тысячи лет назад. Он также напомнил, что объект, возведенный в 326 году по указу императора Константина Великого после обретения Животворящего Креста, изначально именовался Храмом Воскресения Христова. Несмотря на многочисленные бедствия за многовековую историю, комплекс, существующий в текущем архитектурном облике с 1149 года, остается духовным центром мира. Возвращение доступа верующим накануне Пасхи эксперты оценивают как победу духовных ценностей над временными политическими интересами.