Чудо вопреки войне: религиовед предрек небывалое явление Благодатного огня в закрытом храме

Российский религиовед Евгений Игнатенко сделал сенсационное заявление: в 2026 году православных может ждать самое необычное явление Благодатного огня за всю историю христианства. Причина — беспрецедентное закрытие храма Гроба Господня в Иерусалиме, где на протяжении почти двух тысячелетий происходит великое чудо.

Как сообщалось ранее, главная православная святыня закрыта для массовых посещений из-за непрекращающихся ракетных обстрелов столицы Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке поставил под вопрос проведение богослужения в Великую субботу 11 апреля — накануне православной Пасхи.

Игнатенко рассказал, что, по сообщениям соотечественников, находящихся в Израиле, храм Гроба Господня закрыт, а богослужения, которые здесь непрерывно вели по очереди Римско-католическая, Армянская и Греческая церкви, приостановлены. Эта ситуация ставит под вопрос само схождение Благодатного огня — события, которое ожидают миллионы христиан по всему миру.

Исторические прецеденты

Согласно существующим преданиям, прекращение чудесного появления священного пламени в храме Гроба Господня может предвещать скорый конец света. Однако Игнатенко напомнил, что за всю историю христианства схождение огня было под угрозой трижды, но каждый раз он все-таки являлся миру, подчас самым чудесным образом.

Первый случай произошел в 1101 году, когда крестоносцы закрыли двери храма для православных. Огонь не появлялся целый день, но снизошел мгновенно после открытия дверей. Второй эпизод случился в 1579 году, когда патриарха Софрония IV не пустили в храм, и огонь явился через стену, расколов колонну. Третий случай задержки зафиксирован в 1923 году на фоне ограничений британских властей.

Чего ждать в этом году

Религиовед не исключил, что если храм Гроба Господня не будет открыт для посещения верующими, Благодатный огонь в 2026 году может появиться не менее экстравагантным способом, повторив историческое чудо 1579 года, когда пламя вышло через каменную стену.

Он особо отметил, что за всю двухтысячелетнюю историю христианства богослужения в храме не прекращались даже в самые сложные времена, включая периоды войн и эпидемий. Сейчас иерархи церкви пытаются добиться от властей разрешения провести службу накануне главного праздника верующих.