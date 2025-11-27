Чудовище в зарослях: сотрудник ТЭЦ в Раджастхане пострадал от нападения гигантского питона

На территории тепловой электростанции в индийском городе Кота (штат Раджастхан) произошел инцидент с нападением крупного питона на сотрудника.

Как сообщает India Today, рабочий компании Krishna Engineering Нанд Сингх был атакован змеей, когда отправился открывать задвижку трубопровода, окруженную густой растительностью.

Пресмыкающееся, достигавшее более 3,5 метра в длину, внезапно набросилось из укрытия и сжало ноги мужчины своими кольцами. Сингх начал кричать, призывая на помощь. Коллеги прибыли на место лишь спустя 20 минут и в течение десяти минут пытались высвободить его из мощных объятий питона. Весь процесс был заснят на видео одним из свидетелей. После того как пострадавшего освободили, работники станции избили змею, которая, по данным издания, получила серьезные повреждения.

Ранее сообщалось о том, что на Борнео гида едва не задушил шестиметровый питон.