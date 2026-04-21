Чудовище вернулось: турист из США замер от ужаса увидев Лох-несское чудовище в пяти метрах от себя

После долгого затишья легендарное существо дважды напомнило о себе в марте 2026 года. Очевидцы описывают темно-зеленое тело, появившееся в непосредственной близости от берега и лодок, информирует КП со ссылкой на Metro.

Возвращение легенды после долгого затишья

Март 2026 года стал знаковым месяцем для исследователей и фанатов лох-несской тайны. Как сообщает издание Metro, в Шотландии официально зарегистрированы два новых случая наблюдения загадочного обитателя глубин. Эти события прервали многомесячный период «молчания», в течение которого не поступало ни одного достоверного свидетельства о присутствии существа в водах озера.

Свидетельства очевидцев: в пяти метрах от лодки

Первый инцидент произошел 1 марта. Турист из США Тони Инхорн стал свидетелем появления крупного темно-серого тела с зеленым оттенком, которое поднялось над поверхностью воды всего в 4,5 метрах от его лодки. Наблюдение длилось около пяти секунд, после чего массивный объект бесшумно скрылся в глубине. Спустя всего несколько дней исследователь Эоин Фэган, наблюдавший за озером через веб-камеру одного из прибрежных отелей, зафиксировал крупный неопознанный объект, уверенно двигавшийся против течения.

Хронология загадочных встреч

Интерес к озеру Лох-Несс подогревается и прошлогодними архивами: тогда Центр Лох-Несс опубликовал снимок, на котором отчетливо виден черный «горб» и массивный темный силуэт под водой. Новые данные 2026 года подтверждают, что, несмотря на развитие технологий, озеро продолжает хранить свои секреты. Официальный реестр наблюдений пополнился новыми деталями, описывающими характерную окраску и поведение существа, которое по-прежнему остается одной из самых больших загадок криптозоологии.