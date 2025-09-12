Чудовищная передозировка: одна ошибка родителей едва не стоила жизни ребенку из Подмосковья

В Видновской клинической больнице спасли годовалую девочку с чудовищной передозировкой антибиотика, передает REGIONS со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Ленинском городском округе. Родители обратились к врачам с симптомами ОРВИ у дочери и получили рецепт на антибиотик. Однако дома мама допустила фатальную ошибку: перепутала единицы измерения — миллиграммы и миллилитры. Женщина отмерила ребенку 36 мл суспензии, когда в рецепте была указана доза в 36 мг. Разница между этими объемами оказалась колоссальной и привела к мгновенному ухудшению состояния ребенка.

Семья незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики Видновской больницы оперативно доставили малышку в стационар. Педиатры провели экстренное промывание желудка и начали детоксикационную терапию, чтобы нейтрализовать последствия отравления и предотвратить поражение внутренних органов.

Врач-педиатр Антонина Зорина пояснила, что подобные случаи — не редкость. Путаница между массой (мг) и объемом (мл) — распространенная причина тяжелых отравлений у детей. Передозировка антибиотиком несет прямую угрозу жизни, провоцируя нарушение свертываемости крови и токсическое поражение печени и почек.

