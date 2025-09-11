Московский второклассник сбежал от мамы и упал в воду

В Москве второклассник сбежал от матери и упал в реку под катер, но был мгновенно спасен случайными очевидцами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент с участием ребенка произошел на 66-м километре МКАД. По предварительной информации, второклассник сильно рассердился на мать и убежал от нее, не думая об опасности.

На набережной мальчик с рюкзаком и самокатом не удержал равновесие и рухнул в воду. В этот момент по реке проплывал частный катер. Люди на борту, не раздумывая, прыгнули за ребенком в воду. Они оперативно вытащили школьника и передали медикам из ближайшего яхт-клуба для оказания первой помощи. Состояние спасенного мальчика не уточняется.

