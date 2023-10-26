Чудовищный массшутинг в США: 16 человек убиты, до 60 ранены в результате стрельбы в штате Мэн
Фото: [© РИА Новости / Наталья Подоровская]
В США произошел очередной инцидент со стрельбой. Об этом передает телеканал ABC.
Сообщается, что в результате стрельбы в американском штате Мэн не менее 16 человек погибли и десятки получили серьезные ранения.
«16 человек погибли, около 60 людей получили ранения», - сообщил телеканал ABC.
На месте работает полиция штата. Подозреваемого в стрельбе пока не задержали. Другие подробности инцидента пока не приводятся.