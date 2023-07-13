Чулпан Хаматовой предложили вернуться в Россию под одним предлогом

По словам дрессировщика, знаменитости, спешно покинувшие Родину, вполне себе могут вернуться назад, если действительно того хотят. Но для этого им будет нужно «сделать доброе дело». Оно заключается в посещении новых российских регионов.

Например, Хаматова может отправиться в Мариупольскую филармонию для того, чтобы собственноручно перерезать ленту, которая символизирует открытие учреждения. При этом, в таком торжественном событии, должна присутствовать еще одна ленточка, на этот раз – уже георгиевская, приколотая на грудь Чулпан Хаматовой.