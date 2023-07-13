Чулпан Хаматовой предложили вернуться в Россию под одним предлогом
Фото: [©Сергей Пятаков/РИА Новости]
Как сообщает издание «Утро.ру», актриса должна выполнить кое-какие действия, чтобы заполучить «прощение». Их предложил Эдгард Запашный, народный артист России.
По словам дрессировщика, знаменитости, спешно покинувшие Родину, вполне себе могут вернуться назад, если действительно того хотят. Но для этого им будет нужно «сделать доброе дело». Оно заключается в посещении новых российских регионов.
Например, Хаматова может отправиться в Мариупольскую филармонию для того, чтобы собственноручно перерезать ленту, которая символизирует открытие учреждения. При этом, в таком торжественном событии, должна присутствовать еще одна ленточка, на этот раз – уже георгиевская, приколотая на грудь Чулпан Хаматовой.