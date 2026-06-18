Добраться из Москвы до Петербурга за 2 часа: что изменится в жизни пассажиров после запуска ВСМ

На отдельных участках будущей высокоскоростная магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом продолжаются активные строительные работы, запуск движения запланирован на 2028 год. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент и заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий, новая железная дорога сократит время в пути между мегаполисами примерно в два раза, а также станет драйвером для экономики Московского региона.

Сколько времени займет дорога Москва — Питер по ВСМ

Добраться из Москвы в Петербург по высокоскоростной магистрали можно будет почти в два раза быстрее, чем на Сапсане.

«Запуск ВСМ позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом примерно до двух часов пятнадцати минут (на Сапсане — в среднем четыре часа, — прим. ред.). Кроме того, освободятся мощности существующей железной дороги для грузовых перевозок», — отметила Галий.

Сейчас строители работают на всей трассе будущей магистрали, сообщила эксперт. Особенно активно идет строительство участка от Зеленограда до Твери. Здесь планируется проводить испытания нового отечественного высокоскоростного поезда.

Одновременно возводятся крупные инженерные объекты. Одним из самых сложных станет восьмикилометровый мост через реку Шоша в Тверской области. Для проекта даже разработали специальные железобетонные балки длиной 32 метра и весом около 700 тонн, которые производят непосредственно рядом со стройкой.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Сколько будет стоить проезд по ВСМ

Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали ранее озвучивал замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Ожидается, что на начало движение цена билетов Москва — Санкт-Петербург составит порядка 8,9 тыс. рублей. Запуск первых поездов запланирован на 2028 год.

Согласно ранее опубликованным данным «Фонтанки», при запуске проезд из Питера до Твери составит около 7,6 тыс. рублей, из Москвы до Твери — 1,6 тыс. рублей. Маршрут Москва — Великий Новгород обойдется пассажирам в 7,6 тыс. рублей, Санкт-Петербург — Великий Новгород в 1,8 тыс. рублей. Проезд между Тверью и Великим Новгородом будет стоить в районе 5,4 тыс. рублей.

Куда еще можно будет добраться из Москвы по высокоскоростным железным дорогам

Развитие высокоскоростного сообщения не ограничится только Ленинградским направлением. Недавно президент России Владимир Путин поддержал начало детальной проработки еще двух крупных проектов. Первый маршрут соединит Москву, Нижний Новгород и Казань. Вторым перспективным направлением станет международная магистраль Москва — Минск.

По словам эксперта Елены Галий, именно маршрут через Нижний Новгород считается наиболее эффективным с точки зрения экономического развития регионов и роста пассажиропотока.

«К 2028–2029 годам планируется сформировать финансовую модель будущих магистралей, после чего можно будет переходить к практической реализации проектов», — пояснила экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что это даст Подмосковью

Для жителей Московской области строительство высокоскоростных магистралей означает не только появление новых транспортных возможностей, но и развитие прилегающих территорий.

«Подобные проекты традиционно становятся драйверами роста экономики, создают новые рабочие места и привлекают инвестиции. Кроме того, вокруг крупных железнодорожных узлов развивается сопутствующая инфраструктура — дороги, жилье, объекты торговли и сервиса», — подчеркнула эксперт.

По мнению Галий, создание сети высокоскоростных магистралей станет одним из ключевых этапов формирования современной транспортной системы России, где крупные города будут связаны быстрым и удобным железнодорожным сообщением.

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