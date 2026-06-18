Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-хакатоне по программированию, аналитике данных и ИИ в онкологии

Стартует онлайн‐хакатон «Цифровое здоровье»: он объединит студентов, аспирантов и ИТ‐специалистов, желающих применить свои навыки в сфере медицины. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ключевая особенность хакатона — работа над реальными прикладными задачами из области клинической онкологии. Участникам предложат выбрать 1 из 3 треков и сосредоточиться на решении конкретной проблемы:

автоматическая реконструкция цифровых макропрепаратов из mrxs‐сканов (создание виртуальной гистотопограммы);

разработка ML‐модели для прогноза заболеваемости, смертности и выживаемости на основе данных раковых регистров;

создание AI‐ассистента для научных исследований с применением больших языковых моделей (LLM).

Хакатон пройдет в онлайн‐формате с 25 июня по 4 июля. Регистрация открыта до 24 июня на сайте мероприятия.

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