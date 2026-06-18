Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-хакатоне по программированию, аналитике данных и ИИ в онкологии
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в хакатоне «Цифровое здоровье»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Стартует онлайн‐хакатон «Цифровое здоровье»: он объединит студентов, аспирантов и ИТ‐специалистов, желающих применить свои навыки в сфере медицины. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ключевая особенность хакатона — работа над реальными прикладными задачами из области клинической онкологии. Участникам предложат выбрать 1 из 3 треков и сосредоточиться на решении конкретной проблемы:
- автоматическая реконструкция цифровых макропрепаратов из mrxs‐сканов (создание виртуальной гистотопограммы);
- разработка ML‐модели для прогноза заболеваемости, смертности и выживаемости на основе данных раковых регистров;
- создание AI‐ассистента для научных исследований с применением больших языковых моделей (LLM).
Хакатон пройдет в онлайн‐формате с 25 июня по 4 июля. Регистрация открыта до 24 июня на сайте мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.