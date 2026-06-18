Более 12 тыс. нарушений пресекли в Подмосковье в рамках операции «Нелегал»

Оперативно-профилактическую операцию «Нелегал» провели в Подмосковье. В ее рамках было пресечено более 12,7 тыс. административных правонарушений в сфере миграции, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Так, было составлено 8,2 тыс. административных протоколов за нарушение режима пребывания в России, 1,7 тыс. протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности, 1,3 тыс. протоколов за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, 616 протоколов за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Также в отношении иностранцев приняли 5,7 тыс. решений об административном выдворении за пределы РФ. Кроме того, было возбуждено 168 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, найдены 9 иностранцев, которые находились в федеральном и межгосударственном розыске.

Помимо этого, было принято 12,3 тыс. решений о неразрешении иностранцам въезжать в РФ, 148 иностранцев привлекли к ответственности за неисполнение ранее принятых решений о выдворении за пределы РФ.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 95,7 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о снижении уровня преступности в регионе.