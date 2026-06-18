Квест «Город пЕРемен» в Подмосковье переведут в режим онлайн, поэтому интерактивный маршрут можно будет пройти в любое время, лучших участников ждут подарки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Первый в России квест в формате пешеходного ралли, который весной 2026 года собрал более 5 тыс. участников в Ленинском, Балашихе и Королеве, выйдет на новый уровень. С пятницы, 19 июня, «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» откроют онлайн-регистрацию на самостоятельное прохождение маршрута. Желающие в любой день смогут открыть карту на сайте и исследовать городские объекты, которые появились или были обновлены за последние пять лет по наказам жителей и народной программе «Единой России». В команде могут быть от одного до пяти человек.

Организаторы будут награждать десять лучших команд призами, доступ к онлайн-регистрации сначала откроется в Балашихе, после — в Ленинском и Королеве. Жители региона будут проходить по паркам, школам, спортивным площадкам, благоустроенным дворам и выполнять задания.

«Квест „Город пЕРемен“ с самого начала задумывался как живой, интерактивный формат. <…> Теперь мы идем дальше — открываем самостоятельное прохождение квеста. Чтобы у людей была мотивация не просто один раз пройти, а возвращаться, открывать город заново и получать за это реальные бонусы», — сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, который ранее сам прошел по маршруту вместе с жителями, подчеркнул, что округ стал лидером по числу участников квеста — более 2,7 тыс. человек. По его словам, призы — это приятный бонус, который делает игру еще азартнее.

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