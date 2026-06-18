В Москве простились с Татьяной Плетневой: подруга актрисы рассказала о последних днях ее жизни

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Татьяной Плетневой, которая ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком печени. Ей было 55 лет. На панихиду пришли коллеги, друзья и поклонники, которые принесли цветы.

Продюсер Кира Смитт, близкая подруга актрисы, не могла сдержать слез, вспоминая ее жизнелюбие. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

«Она болела… Несмотря на это, она была красавицей. Она у меня заслужила народный „Оскар“! Таня была очень потрясающим человеком, она нашла свою любовь, вырастила прекрасную дочь. Она была очень счастливым и позитивным человеком, выглядела всегда прекрасно в любом весе. До последней минуты она боролась…» — сказала Смитт.

Он добавила, что планировала подать документы на присвоение Плетневой звания заслуженной артистки России. Теперь этот вопрос будет решаться посмертно.

Режиссер Марат Никитин также признался, что не знал о болезни Татьяны. По его словам, актриса до последнего скрывала свой диагноз, продолжая работать как ни в чем не бывало.

Плетнева известна российскому зрителю по ролям в сериалах «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», а также в фильмах «О чем говорят мужчины» и «Елки». Всего ее фильмография насчитывает 80 работ.

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