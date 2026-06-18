В прошлом году Московская область направила 737 млрд руб. на социальную сферу

В 2025 году Подмосковье последовательно придерживалось приоритета социальной поддержки: на нужды социальной сферы из регионального бюджета направили 737 млрд руб. Это на 62 млрд руб. (или на 9%) больше, чем в 2024 году. Такие данные озвучила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова во время публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета.

Ключевым направлением расходов стало обеспечение работы учреждений — на эти цели выделили 251 млрд руб. Деньги пошли на поддержку почти 1,5 тыс. государственных и муниципальных организаций.

Значительный объем средств — 128 млрд руб. — потратили на строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры. Благодаря этому удалось вести работы на 452 объектах.

Существенную часть бюджета составили расходы на здравоохранение и связанные с ним меры поддержки. Так, 69 млрд руб. направили на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Еще 32 млрд руб. выделили на льготное лекарственное обеспечение — помощь получили почти 516 тыс. человек.

Отдельные направления связаны с поддержкой семей и обеспечением базовых потребностей жителей. На меры поддержки детей и семей с детьми направили 57 млрд руб. Еще 30 млрд руб. пошло на компенсацию расходов граждан на оплату жилищно‐коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.