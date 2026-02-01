Чума XXI века? Новый случай оспы обезьян взбудоражил Роспотребнадзор и врачей России

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян у человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства, передает Life.ru.

Информация поступила утром, и на данный момент проводятся все необходимые лабораторные исследования для подтверждения или опровержения диагноза. Врачи устанавливают круг контактов пациента для предотвращения возможного распространения инфекции.

По предварительным данным, состояние больного оценивается как стабильное, он находится в специализированном медучреждении. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация находится под контролем, а риск широкого распространения оценивается как низкий благодаря своевременно принятым мерам. Ведомство напоминает о важности соблюдения гигиены и обращении к врачу при появлении симптомов, таких как лихорадка и характерная сыпь.

