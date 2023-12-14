«Чушь собачья»: эксперт объяснил, в чем минус нового мессенджера российского производства

Новый мессенджер «Роса» на отечественной операционной системе, как заявляют разработчики, будет уникальным продуктом, который подойдет для бизнеса и для обычных граждан. Уже 18 декабря презентуют новый телефон Р-ФОН и само приложение.

Однако запуск такого российского продукта оценили не все. Интернет-эксперт Олег Колесников в беседе с RuNews24.ru заявил, что разработка сложная и может не оправдать надежд.

«Это, конечно, чушь собачья – это просто какой-то расход инвестиций. Глядя именно на создание нового продукта, я бы тоже с удовольствием за чужой счет поучаствовал бы в разработке нового мессенджера – это дело интересное, с точки зрения команды программистов. А вот с точки зрения полезности в плане бизнеса новый мессенджер – это вообще тяжеловесный проект», — заявил Колесников.

По словам эксперта, придется интегрировать все имеющиеся технологии и сделать приложение действительно не хуже зарубежных аналогов, чтобы им хотели пользоваться люди. К тому же, важно сделать отечественную разработку особенной, с новыми функциями, которые не могут предложить другие. Сделать это невероятно тяжело.

Впрочем, Колесников нашел и плюсы «Росы». Например, таким проектом будет удобнее и безопаснее пользоваться чиновникам, которые сейчас предпочитают другие мессенджеры для работы.