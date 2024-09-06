Чуть менее полутора тысяч первокурсников из числа детей-сирот получать стипендию губернатора Воробьева

В Подмосковье особое внимание уделяется поддержке детей, оставшихся без родительского попечения. Так, стипендию губернатора Андрея Воробьева получают более пяти с половиной тысяч детей-сирот, учащихся в колледжах и ВУЗах. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В этом году в регионе порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и правительство региона проактивно без какой-либо рутины назначает им стипендию Губернатора. Ее размер составляет шесть тысяч рублей, она автоматически будет перечисляться студенту на счет.

В ведомства подчеркнули важность этой меры социальной поддержки и ее доступность для всех студентов из числа детей-сирот, вне зависимости от местонахождения учебного учреждения, в котором они получают образование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Круг добра» в рамках открытия Съезда детских врачей Подмосковья.