Чуть не выгнали из метро за плюшку: россиянка неделю прожила в Пекине и обомлела от цен

Россияне все чаще пересаживаются с пляжных шезлонгов на рейсы в Поднебесную. По итогам 2025 года турпоток в Китай достиг рекордных 2,47 миллиона поездок, прибавив почти 30% к предыдущему году. Безвизовый режим, прямые рейсы из столиц и сравнительно гуманный ценник сделали направление одним из самых горячих. Корреспондент «МОЕ!» Анна Калинина проверила это на себе, потратив за неделю в Пекине 110 тысяч рублей вместе с перелетом и жильем, и вернулась с ощущением, что прожила маленькую жизнь.

Китай пугал ее раньше. Несколько лет назад на Хайнане она чувствовала себя голодной, замерзшей и отрезанной от интернета. Единственным спасением тогда оказалась природа. Вторая попытка готовилась основательно: изучение страны, переводчик в телефоне и регулярные консультации с искусственным интеллектом, который строил маршруты и объяснял местные нюансы. Результат перевернул восприятие.

Первое, что поразило в Пекине, — общественные туалеты. Их изобилие и сверкающая чистота, а также бесплатные душевые павильоны, разбросанные по городу, стали для путешественницы настоящим откровением. Финансовый вопрос решился через WeChat Pay и Alipay, доступные россиянам, хотя наличные тоже пригодились. А вот карта Union Pay одного из российских банков не сработала. Главным цифровым спасением стала местная eSIM с безлимитным интернетом, обошедшаяся в 900 рублей и ловко обходившая все сетевые запреты, открывая доступ к Google-сервисам.

Кулинарная сторона поездки разительно отличалась от первого опыта. Еда в уличных кафе с рисом, лапшой и лимонадом обходилась в 200–300 рублей, утка по-пекински вызвала гастрономический восторг, а палочки оказались на удивление удобными. Номер в центре Пекина стоил около 3 500 рублей за ночь. Дороже всего давалось европейское — кофе с пирожным могло потянуть на тысячу.

Без казусов не обошлось. В полупустом вагоне метро Анна едва не стала фигуранткой скандала, когда попыталась съесть булку. Смотритель, дежуривший в поезде, несся к ней с криком, будто она совершила тяжкое преступление. Ситуацию спасла пожилая китаянка, вступившая в жаркий спор с блюстителем порядка. Выяснилось, что есть в метро категорически запрещено.

«Он понесся на меня из соседнего вагона с таким криком, будто я зарезала младенца», — призналась путешественница.

Столица Китая открылась ей городом дружелюбных и по-детски увлеченных людей. Многие местные жители ходят по улицам с мультяшными игрушками и одеваются в образы популярных героев. Сама Анна повсюду носила с собой красную панду-обнимашку, купленную еще в прошлую поездку. В один из дней горничная заботливо укрыла игрушку одеяльцем в номере.