В Московской области спасли подростка, проглотившего магнитные шарики

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно госпитализировали 13-летнего подростка с острыми болями в животе, врачи обнаружили у него перфорацию (дырку) тонкой кишки и еще четыре аналогичных повреждения из-за того, что пациент месяц назад проглотил магнитные шарики. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.