В Московской области спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
Врачи в Подмосковье спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно госпитализировали 13-летнего подростка с острыми болями в животе, врачи обнаружили у него перфорацию (дырку) тонкой кишки и еще четыре аналогичных повреждения из-за того, что пациент месяц назад проглотил магнитные шарики. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сложность ситуации заключалась в том, что магниты находились в разных отделах кишечника и притягивались друг к другу через стенки, сдавливая их. Это привело к нарушению кровоснабжения и, как следствие, к образованию перфорации», – пояснил врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.
По его словам, подростку провели лапаротомию для удаления инородных тел, после чего ушили отверстие. После операции самочувствие пациента улучшилось, его выписали домой под наблюдение у врачей по месту жительства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.