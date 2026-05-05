«Чувство, что я дома»: петербургская художница бросила театры и уехала за пять тысяч километров строить дом у гор

Уроженка Петербурга Вероника Репина больше десяти лет назад оставила богемную жизнь в северной столице и вместе с мужем и сыном отправилась покорять Алтай. Сейчас у нее трое детей, собственная пасека, дом, построенный своими руками, и бесконечные горные пейзажи, заменившие театральные декорации. Историю переезда рассказывает NGS22.RU.

39-летняя Вероника выросла в творческой среде. Ее отец — театральный художник, а двоюродный дедушка — легендарный актер и режиссер Игорь Горбачев, основатель собственной драматической школы. Сама она окончила знаменитую Академию имени Штиглица, работала с этнографическим музеем, театрами и создавала костюмы для спектаклей. Казалось бы, карьера в Петербурге шла в гору. Но одно путешествие перевернуло всё.

В 2011 году сразу после защиты диплома Вероника с мужем Михаилом отправились в большое путешествие по стране. Центральная Россия, Черное море, а затем — Горный Алтай. Мультинские озера поразили молодую семью настолько, что в тот момент и зародилась мечта остаться там навсегда. На следующий год они вернулись уже с палаткой, провели лето в Уймонской долине, завели знакомства и решились на эксперимент — остаться на зиму в съемном доме.

«Когда мы попали сюда, у меня было удивительное чувство, что я дома. Что я в безопасности. Я не знаю, с чем это связано: либо место так повлияло, либо мое внутреннее состояние. Но мне здесь очень понравилось», — признается Вероника.

Михаил работал на удаленке, поэтому кардинально менять уклад не пришлось. Первое время семья жила в селе Чендек, затем перебралась в Замульту, где купили участок и начали строить дом. Стройка растянулась почти на пять лет, но трудности их не пугали — по словам Вероники, молодость, энергия и восторг от происходящего перекрывали любые неудобства.

Родные отреагировали по-разному. Отец скептически отнесся к решению дочери, зато мама поддержала сразу и в первую же зиму приехала в избушку с печным отоплением. Бабушка-блокадница и вовсе заявила, что для детей это лучший выбор. Местные староверы поначалу смотрели на приезжих настороженно, но со временем Репины зарекомендовали себя крепкой, дружной семьей.

Сейчас у пары — дом, огород и небольшая пасека. Михаил полностью ушел из онлайна в строительство: стал индивидуальным предпринимателем, его услуги очень востребованы в активно развивающемся районе. Супруги вместе ухаживают за пчелами и получают свой мед. В свободное время Михаил, альпинист первого разряда, водит семью в горные походы и устраивает ски-туры — подъем на лыжах с последующим фрирайдом.

Сама Вероника продолжает заниматься главным делом жизни — живописью. Она пишет маслом горные пейзажи, с 2016 года сотрудничает с объединением «Самоцветы», выставляется в галереях и частных коллекциях.

«Природа Алтая очень меня вдохновляет. Когда я возвращаюсь в свою мастерскую, мне сразу хочется работать. От этого я получаю огромное удовольствие», — говорит она.

В планах — новые выставки, расширение аудитории и развитие собственного имени. А вместе с тем — новые семейные экспедиции: два года назад Вероника сходила с сыном на Белуху, и на этом путешествия не заканчиваются. Зима в долине, по ее словам, настолько интересна и насыщенна, что даже жалко, когда она уходит.