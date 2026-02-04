«Чужих детей не бывает»: как губернатор отреагировал на череду школьных нападений в Красноярском крае
Котюков потребовал разобраться в системной работе после ЧП в красноярских школах
В Красноярском крае за два дня произошло два нападения в учебных заведениях, которые потребовали реакции высшего руководства региона.
Хроника событий:
· 4 февраля, Красноярск: 14-летняя ученица принесла в школу № 153 бензин и облила им одноклассников. · 3 февраля, Кодинск: школьница с ножом напала на преподавателя.
Глава региона Михаил Котюков прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что подобные случаи нельзя замалчивать, и указал на необходимость тщательного разбора организации воспитательной и профилактической работы с детьми: «Важно не допустить новых подобных эпизодов».
Ключевым моментом в своем обращении Котюков назвал проблему травли среди подростков.
«Чужих детей не бывает, поэтому их надо защищать всем вместе, объединив усилия семьи и школы», — добавил он.