Гуси-терапевты во Вьетнаме: россияне ложатся под клювы за эндорфинами

Российские туристы во Вьетнаме массово ложатся на землю и позволяют голодным гусям клевать себя ради снятия стресса — модный аттракцион «гусетерапия» обещает выброс эндорфинов и улучшение кровообращения. Об этом сообщает REGIONS .

Идея проста: человека укладывают на лавочку или землю, засыпают зерном и выпускают стаю птиц. Гуси начинают клевать зерно и заодно кожу, создавая эффект точечного массажа. Организаторы уверяют, что пощипывания снижают кортизол и повышают дофамин. Но врач-терапевт из Домодедова категорически не согласна: клюв гуся — это твердый роговой нарост, который не может заменить иглу акупунктуры. Птицы клюют хаотично, туда, где зерно, а не в биологически активные точки. Единственный эффект — раздражение кожи и нервных окончаний.

Главная опасность — травмы. Мощный клюв способен оставить ссадины, царапины и даже глубокие раны, особенно если птица испугается. А на коже человека могут быть микротрещины, через которые бактерии с клювов и перьев проникают прямо в кровь. Врач предупреждает: гуси не стерильны, на них живут десятки патогенов. А птичий помет, которым усеяна земля, — прямой источник сальмонеллы и других кишечных инфекций. Лежать в таком месте — риск заработать диарею или пищевое отравление вместо омолаживающего эффекта.

Ранее в Петербурге две сотрудницы банка похитили золотых монет на ₽2 миллиарда.