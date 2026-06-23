Оксана Самойлова села за штурвал вертолета
Super: Самойлова исполнила мечту детства и взялась за управление вертолетом
Фото: [соцсети]
Бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) Оксана Самойлова решила освоить новое дело, сообщает Super. Она впервые села за штурвал вертолета.
Видео с занятием Самойлова опубликовала в своем блоге. Ролик был снят прямо в кабине экипажа. На кадрах видно, как Оксана управляет летательным аппаратом, а рядом находится опытный инструктор, который помогает ей и объясняет каждый шаг. Блогерша внимательно слушает наставника и старается точно повторять все его действия.
Самойлова призналась, что это была ее давняя мечта. Она поставила перед собой цель — получить лицензию частного пилота к концу этого сезона. Пока неизвестно, сколько времени у нее займет обучение, но она полна решимости довести начатое до конца.
Оксана Самойлова часто делится с подписчиками моментами своей жизни. Недавно она публиковала кадры с фермы, где занимается разведением животных. В ее блоге можно было увидеть трогательные семейные фото, снимки верхом на лошади и даже кадры с маленькими птенцами.
Ранее стало известно, что задолженность Оксаны Самойловой перед налоговой достигла 4 млн рублей.