Чужой человек оплатил спасение: парализованного туриста везут домой из Таиланда с врачом-реаниматологом на борту

Российского туриста, которого полностью парализовало во время отдыха на Пхукете, 3 февраля эвакуируют на родину в Новосибирск. Как сообщает издание TourDom , репатриация стала возможной после того, как врачи сняли запрет на перелет и неизвестный благотворитель оплатил все расходы на транспортировку в размере 1,5 миллиона рублей.

В полете с пересадкой в Москве мужчину будет сопровождать врач-реаниматолог. По прибытии в Новосибирск его планируют госпитализировать в городскую клиническую больницу. На лечение уже собраны средства благодаря помощи неравнодушных людей. История 45-летнего предпринимателя Евгения из Новосибирска стала известна в конце января. Он прилетел на зимовку с семьей в декабре, но 17 января у него онемели руки, а через сутки он потерял способность ходить. Тайские врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена — Барре, которое приводит к быстрому развитию паралича.