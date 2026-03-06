«Чужой» устроил охоту в Балашихе: снежный ксеноморф терроризирует прохожих

Жители Балашихи продолжают доказывать, что ледяная фантазия не знает границ. В этом году на смену привычным морковкам и ведрам пришли инопланетные формы жизни. Как пишет REGIONS , ссылаясь на местное сообщество, в одном из дворов города поселился монстр из культовой кинофраншизы «Чужой» — снежный ксеноморф затаился в засаде за деревом и держит в страхе местных жителей, особенно тех, кто возвращается домой в темное время суток.

Фотографии рукотворного пришельца облетели телеграм-каналы. Авторы скульптуры подошли к делу с голливудским размахом: монстр притаился за стволом, выставив вперед мощные лапы и оскалив пасть с рядами острых зубов их палок. Поза максимально естественная и угрожающая — создается полное впечатление, что инопланетный хищник вот-вот прыгнет на случайного прохожего.

Мастерство исполнения оказалось настолько высоким, что днем скульптура вызывает скорее восхищение и желание сделать селфи. Но с наступлением сумерек атмосфера кардинально меняется и даже пугает некоторых прохожих.

«Возвращаешься с работы по неосвещенной дорожке, невольно вздрагиваешь. Умеют наши соседи взбодрить», — иронизируют пользователи сети.

Впрочем, в Подмосковье полно креатива на фоне уходящей зимы. Пока в регионе еще лежит снег, жители отыгрываются на этом по полной. Например, в Раменском поженили снежную бабу со снеговиком из Жуковского, применив ИИ-способы.