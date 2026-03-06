Снежная свадьба в Подмосковье: баба в бигуди нашла пару к 8 марта на озере Пионер

Календарная весна вступает в свои права, однако зима не спешит уходить из Подмосковья, подкидывая жителям не только снежные заряды, но и поводы для творчества. В городских округах развернулось нешуточное народное «скульптурное» движение. Например, как сообщает REGIONS , в Раменском местные умельцы слепили брутального снеговика, который вполне может составить компанию недавно замеченной в Жуковском снежной бабе, наводящей красоту перед праздником при помощи бигуди.

Народные скульпторы раскреативились у озера Пионер». Скульптура из снега, восседающая на лавочке, мгновенно привлекла внимание пользователей. Жители соседних городов тут же вспомнили о другой знаменитости — даме из Жуковского, которая, судя по бигуди, уже несколько дней готовится к Международному женскому дню.

Редакция REGIONS решила не останавливаться на реальности и дала волю фантазии. С помощью технологий искусственного интеллекта удалось смоделировать, как могла бы выглядеть эта снежная пара, если бы скульптуры решили объединиться в творческий или даже романтический союз. Получившийся коллаж уже обсуждают в местных пабликах: пользователи строят догадки, доживет ли эта пара до выходных или растает под натиском весеннего солнца.

Кстати, о погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега, а температура воздуха будет держаться около нуля. Выходные обещают быть более комфортными: воздух прогреется до плюс 3–5 градусов. Правда, весеннее тепло продержится недолго: уже в понедельник из-за плотной облачности станет прохладнее на 3–4 градуса. Так что у снежных влюбленных есть все шансы провести несколько романтичных дней вместе, прежде чем природа окончательно возьмет свое.

Ранее сообщалось, что погода устроит погодный сюрприз на 8 Марта в столице и Московской области.