ЧВК «Вагнер» обменяется опытом с Вооруженными силами Белоруссии

Как пишет KP.RU , бойцы частной военной компании могут научить служащих Белоруссии особым приемам, а также способам ведения боевых действий.

Согласно информации, поступившей от Министерства обороны Республики 11 июля, во вторник, «вагнеровские» бойцы обменяются опытом с ВС Белоруссии. В ведомстве уточнили, что представителей группировки рассредоточат на специальных полигонах, предназначенных для проведения занятий.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предлагал бойцам частной военной компании три варианта дальнейших действий. Первый – служить под началом Российского Министерства обороны, второй – вернуться к своим близким и родственникам. Ну а третье, как собственно, «вагнеровцы» и поступили, – уйти в Белоруссию.