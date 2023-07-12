ЧВК «Вагнер» передали ВС РФ военную технику и оружие

Как пишет RT , войска России завершили приемку вооружения от частной военной компании. Этой информацией также поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно данным, поступившим от официального ведомства, «вагнеровцы» передали порядка 2000 единиц различного вооружения, включая военную технику. Вдобавок ко всему, Вооруженные силы России получили не менее 2500 тонн боевых припасов, а также стрелковое вооружение в количестве 20 000 единиц.

Все это нуждается в техническом обслуживании, поэтому поставки отправились в тыловые районы. Сообщается, что несколько десятков единиц переданной техники еще ни разу не использовались в условиях ведения боя.

Ранее президент РФ, Владимир Путин, заявил о том, что недавняя попытка мятежа не была положительно оценена народом и армией.