CNBC: Google ограничил дискуссии сотрудников в день выборов президента США

В день выборов американского президента компания Google предупредила всех своих сотрудников о недопустимости каких-либо политических высказываний на внутреннем дискуссионном форуме Memegen. Данные об этом появились у телеканала CNBC.

Руководство Google заранее заявило работникам, что в день выборов президента в Соединенных Штатах они не должны делать никаких заявлений о политике на форуме, который используется для работы. Тем не менее некоторые стали нарушать данный запрет. После этого форум стали модерировать, с него начали удалять все неподобающие, на взгляд руководителей, сообщения.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объяснил все эти меры тем, что избиратели любых взглядов должны видеть в компании надежный источник информации и по-прежнему доверять ей. В связи с этим и были приняты меры по сдерживанию политических обсуждений.

Ранее россиянам посоветовали отключить все свои аккаунты, особенно связанные с государственными либо банковскими сайтами, от продуктов Google. Это связано с тем, что компания стала ограничивать граждан РФ в восстановлении доступа к их аккаунтам и регистрации новых. Пользователям из России перестали высылать SMS-подтверждения для манипуляций с их учетными записями.