В Госдуме посоветовали отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google

Члены Госдумы по информационной политике, в частности Антон Немкин, рекомендовали отключить важные аккаунты, особенно связанные с государственными или банковскими структурами, от сервисов Google, сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что использование продуктов зарубежных компаний может привести к «существенным рискам». Депутат также указал на то, что ранее Google ограничила россиян в пользовании SMS-подтверждениями для регистрации аккаунтов.

Несколько дней назад пользователи «Госуслуг», чьи аккаунты связаны с почтовыми адресами на gmail, начали получать уведомления с предложением заменить свою почту на «любой другой адрес».

Немкин акцентировал внимание на том, что в будущем ограничения могут стать более жесткими.

По его мнению, предоставлять доступ к таким данным компаниям, которые «действуют по указаниям правительства США и придерживаются русофобских взглядов», как минимум, является «нелогичным».

Ранее сообщалось, что таск-менеджер Weeek с 2025 года запретит регистрацию и авторизацию через аккаунт Google.