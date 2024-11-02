Как сообщил CNBC, рекордное количество богатых американцев намереваются покинуть Соединенные Штаты после президентских выборов, запланированных на 5 ноября, опасаясь возможных беспорядков.

Юристы и консультанты, работающие с обеспеченными клиентами, сообщают о неожиданно высоком спросе на услуги, связанные с длительным пребыванием за границей.

Доминик Волек, участник исполнительного комитета компании Henley & Partners, специализирующейся на вопросах релокации и гражданства, отметил, что число граждан США, желающих жить в других странах, выросло как минимум на 30% по сравнению с 2023 годом.

Волек также упомянул, что впервые состоятельные американцы составляют около 20% всех клиентов компании.

Согласно данным канадской консалтинговой фирмы Arton Capital, 53% американских миллионеров высказали желание покинуть страну после выборов, независимо от результатов.

Этот показатель особенно высок среди молодежи: 64% миллионеров в возрасте от 18 до 29 лет выразили «очень высокий интерес» к инвестиционным «золотым визам».

Ранее сообщалось, что американские СМИ готовятся к потоку ложной информации в день выборов. В связи с нарастающими обвинениями в фальсификации результатов голосования, новостные группы мобилизуют тысячи сотрудников для работы на избирательных участках.