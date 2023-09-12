CNN: Госдеп и Пентагон давят на Байдена, заставляя отправить Киеву дальнобойные ATACMS

Минобороны США совместно с Госдепом настоятельно рекомендуют главе Белого дома Джо Байдену дать свое согласие на отправку ВСУ ракет дальнего радиуса действия ATACMS, передает со ссылкой на источники в американской администрации телеканал CNN.

Как рассказали собеседники журналистов, несмотря на то, что окончательно вопрос об отправке ATACMS пока остается открым, Байден может принять решение уже в ближайшие недели, если не дни.

«Вероятность поставки в последнее время значительно возросла. Этот значимый шаг рекомендуется со стороны госдепартамента и министерства обороны спустя месяцы украинских запросов», - сообщается в материале телеканала о возможной отправке ATAMCS на Украину.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не могут пока решить, нужно ли отправлять Киеву ракеты дальнего действия ATACMS.