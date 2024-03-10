CNN: российская авиабомба ФАБ-1500 с УМПК уничтожила украинскую оборону, полностью изменив линию фронта

Российская авиабомба ФАБ-1500 с УМПК, которую якобы массово применяют в зоне спецоперации российские военные, «уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии боевого соприкосновения», передает со ссылкой на опрошенных военных и экспертов американский телеканал CNN.

Как уверяют эксперты, российская планирующая бомба представляет из себя 1,5-тонное оружие, состоящее наполовину из фугасной взрывчатки. И при взрыве от нее нет спасения всему живому вокруг.

«С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО», — передает CNN.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.